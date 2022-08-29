– Пожалел ли я о словах "закрою Клаудиньо"? Да нет. По сути, что он сделал? Он не из-под меня забил, в чем я виноват? Жду ли игру с "Зенитом" во втором круге? Да ничего не жду. Жду следующую нашу игру. Перед матчем в Питере сказал, что могу закрыть Клаудиньо и, по большей степени, у меня это получалось. А то, что говорят – пусть лепят что хотят, – передаёт слова Баринова "РБ Спорт".
Напомним, что перед матчем третьего тура между "Зенитом" и "Локомотив" Дмитрий Баринов в интервью сказал о том, что сможет закрыть бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо. Та встреча закончилась разгромной победой клуба из Санкт-Петербурга. Первым тайм команды закончили вничью – 0:0, а во втором тайме игроки "Зенита" забили пять безответных мячей. Один из голов забил Клаудиньо, остальные – Вендел, Иван Сергеев (дважды) и Зелимхан Бакаев. Дмитрий Баринов получил красную карточку на 90-й минуте.
Баринов – об обещании закрыть Клаудиньо: не пожалел о словах, он не из-под меня забил
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал свои слова, сказанные перед матчем третьего тура с "Зенитом" (0:5).
Фото: ТАСС