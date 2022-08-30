"Что будет с "Зенитом" в воскресенье? Они проиграют. Продуют, точно!" - цитирует Николсона "СЭ".
"Спартак" на своем поле принимает "Зенит" в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В преддверии встречи "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 17 набранных очков. "Спартак" отстает от сине-бело-голубых на одно очко. В последней очной встрече "Зенит" на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за Суперкубок России.
Николсон: что будет с "Зенитом" в воскресенье? Они проиграют. Продуют точно!
Фото: ФК "Спартак"