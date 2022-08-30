– Всё будет зависеть от тактики. Я знаю ребят, которые говорили, что закроют Клаудиньо, и получали пять. Не только он один играет, там есть ребята, которых надо держать, за которыми надо следить. Все бразильцы отлично играют. Тренер расскажет, как действовать против них. "Зенит" хорошо играет, они набрали ход плюс-минус как у нас. В прошлом сезоне нам при своих трибунах немного не хватило до победы. Думаю, в этот раз все получится и всё будет хорошо, – приводит слова Чернова "Metaratings".
После семи сыгранных туров "Зенит" идёт на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 17 очков. "Спартак" имеет на одно очко меньше (16) и занимает вторую строчку. Их очная встреча в рамках восьмого тура состоится 4 сентября, в воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт на "Открытие Банк Арене". Предыдущая встреча этих команд в Суперкубке России, проходившая в июле 2022 года, закончилась победой "Зенитом" со счётом 4:0, а последний матч в чемпионате страны – вничью (1:1), голы забивали Александр Соболев и Андрей Мостовой.
Чернов: те, кто говорили, что закроют Клаудиньо, в итоге получали по пять мячей
Фото: Global Look Press