– Когда смогу сыграть за "Спартак"? На этой неделе, – передаёт слова сенегальца "ТАСС".
Бальде Кейта перешёл в "Спартак" в качестве свободного агента. Сенегальский игрок до этого выступал в чемпионатах Италии и Франции. Последним его клубом был итальянский "Кальяри". В ближайшем туре Российской премьер-лиги "Спартак" примет на своём поле "Зенит". Игра пройдёт 4 сентября, в воскресенье. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. После семи туров клуб из Санкт-Перебурга идёт на первом месте, "Спартак" отстаёт на одно очко и идёт вторым.
Бальде Кейта: смогу сыграть за "Спартак" на этой неделе
Новичок "Спартака" Бальде Кейта сообщил, когда он сможет дебютировать за новый клуб.
Фото: Goal.com