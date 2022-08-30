– Сколько я хочу забить за "Спартак" в этом сезоне? Очень и очень много. Сначала я забью первый гол, и потом уже увидим, что будет. Хочу ли я забить "Зениту"? О да, обязательно! Я хочу забить минимум 15 голов за сезон, – приводит слова сенегальца "РБ Спорт".
Бальде Кейта перешёл в "Спартак" в статусе свободного агента, последним его клубом значится итальянский "Кальяри". Сенегальский игрок имеет опыт выступления в чемпионатах Италии и Франции. Ранее Кейта сообщил, что сможет дебютировать за новый клуб уже на этой неделе. Свой ближайший матч "Спартак" проведёт дома против "Зенита". Игра состоится 4 сентября, в воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.
Бальде Кейта: хочу забить минимум 15 голов за "Спартак", "Зениту" – обязательно
Новичок "Спартака" Бальде Кейта рассказал, сколько мячей он планирует забить за "Спартак" в сезоне.
Фото: ФК "Спартак"