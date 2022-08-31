"Изначально было предложение "Коньяспора". Почти все согласовали, но вмешалась определенная группа агентов, и переход не состоялся. О бесплатной аренде в "Гиресунспор" договорились за 3-4 дня. Хорошо, что Шапи был в тонусе после предсезонки с "Краснодаром", — приводит слова агента Sport24.
Напомним, права на Сулейманова принадлежат "Краснодару". Предыдущий сезон 22-летний полузащитник провел в турецком "Гиресунспоре" на правах аренды, после чего этим летом вернулся в расположение южан. Футболист успел провести за «Краснодар» 4 матча, после чего его арендовал "Хапоэль", выступающий в чемпионате Израиля.
В израильском коллективе Сулейманов провел один матч, в котором забил гол.
"Вмешались агенты". Агент рассказал, какие клубы помимо "Хапоэля" интересовались Сулеймановым
Агент Малик Арутюнов высказался о клубах, проявлявших интерес к полузащитнику Магомеду-Шапи Сулейманову до его перехода в израильский "Хапоэль".
Фото: ФК "Краснодар"