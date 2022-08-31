"Я пропустил неделю ещё перед "Факелом". Сначала была травма, потом болел. Почти без тренировок сыграл матч с "Ахматом". Сейчас большая нагрузка. Тренерский штаб решил не рисковать", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее появилась информация об интересе к Ежову и еще одному игроку "Крыльев" - Юрию Горшкову – со стороны "Спартака". Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков подтвердил, что клуб направил самарцам запрос о переходе футболистов.
Позднее сообщалось, что переговоры по трансферам Горшкова и Ежова были заморожены по инициативе нового руководства москвичей.
Ежов назвал причину пропуска матча со "Спартаком" в Кубке России. Красно-белые могли подписать игрока
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился причинами своего отсутствия на матче первого тура группового этапа Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"