"Очень хороший старт! Конкуренция с Одоевским? Иван — великолепный голкипер. Я уже говорил, что он не участвовал в Олимпиаде только из-за того, что восстанавливался после операции. Так-то он игрок сборной Бразилии", - цитирует агента "СЭ".
Иван перешел в "Зенит" из "Коринтианса" вместе с полузащитником Густаво Мантуаном на правах аренды. Они стали частью сделки по аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
Вчера Иван дебютировал в составе "Зенита" - подопечные Сергея Семака в матче группового этапа Кубка России принимали на своем поле "Факел". Встреча завершилась победой питерцев – 2:0.
Агент: конкуренция с Одоевским за место в основе "Зенита"? Иван так-то вратарь сборной Бразилии
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вратаря "Зенита" Ивана, поделился мнением о конкуренции футболиста с Даниилом Одоевским за место в воротах питерцев.
Фото: ФК "Зенит"