По данным источника, руководство "железнодорожников" в поиске нового наставника команды после увольнения Марвина Комппера из тренерского штаба. Осинькин является одним из претендентов на эту должность. Отмечается, что москвичи также рассматривают возможность назначения Сергея Юрана, который ранее возглавлял "Химки".
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил об уходе немецкого специалиста Марвина Комппера из тренерского штаба Йозефа Циннбауэра. Столичный коллектив одержал в действующем сезоне лишь две победы, 3 матча свел к ничейному результату и в четырех поединках потерпел поражение.
Источник: "СЭ"
СМИ: Осинькин и Юран – основные претенденты на пост главного тренера "Локомотива" после ухода Комппера
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может возглавить "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"