– Безусловно, это очень хороший игрок. Матчей "Динамо" я смотрел не так много, и в сборной мы не очень часто вместе были – но сразу понял, что это очень талантливый футболист. У него отличное видение поля, он сразу понимает, чего от него хочет тренер. Жалко, что у него не получилось уехать сейчас. Но, если будет такая возможность дальше, думаю, ему стоит попробовать. Даже если сначала отправят в аренду — у "Челси" в линии атаки очень серьезный подбор игроков, и сразу заиграть тяжело. А в его возрасте нужно играть! В любом случае надо пробовать, – цитирует Головина "СЭ".
Александр Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года, сразу после Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Александр является воспитанником "армейцев". Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года. Арсен Захарян, выступающий за московское "Динамо", этим летом получил предложение от лондонского "Челси", но не смог перейти в клуб из-за сложностей с переводом финансовых средств на счёт московского клуба. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Захарян выходил на поле в семи играх, забил один гол, отдал две результативные передачи, получил три жёлтых карточки и одну красную. Вчера (7 сентября) Арсен попал в расширенный список сборной России для подготовки к товарищескому матчу со сборной Киргизии, который пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Александр Головин не попал в список из-за проблем с логистикой, но всё также входит в планы Валерия Карпина на будущее.
Головин прокомментировал несостоявшийся трансфер Захаряна в "Челси"
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский "Монако", высказался о полузащитнике "Динамо" Арсене Захаряне, который мог этим летом перейти в "Челси".
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