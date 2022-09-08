– Любой футболист был бы в шоке, когда зовёт клуб АПЛ, который выиграл Лигу чемпионов год назад. Со стороны это не было видно. Думаю, он переживал внутри. Но в команде тему вроде не обсуждал. Смог бы он заиграть в "Челси"? Было бы сложно, но попытаться надо в любом случае. Всегда можно вернуться или доказать через аренды, – передаёт слова Гладышева "Metaratings".
Полузащитник и воспитанник московского "Динамо" Арсен Захарян мог перейти в лондонской "Челси" летом 2022 года. Как сообщил московский клуб, к ним действительно приходило предложение от англичан, но трансфер не получилось реализовать этим летом из-за сложностей с переводом денег на счёт "Динамо". Захарян продолжает играть за московский клуб, в ближайшем туре они сыграют на выезде с "Сочи". Игра пройдёт сегодня, 9 сентября. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени. По итогам восьми туров "Сочи" идут на седьмом месте, а "Динамо" на четвёртом.
Гладышев рассказал о том, как Захарян отреагировал на несостоявшийся переход в "Челси"
Форвард "Динамо" Ярослав Гладышев сообщил о том, как Арсен Захарян воспринял интерес со стороны лондонского "Челси".
Фото: ФК "Динамо"