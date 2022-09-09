– Во втором тайме игры с "Динамо" мы подсели из-за поля. Оно не очень хорошее, слишком скользкое. Плюс у соперника очень хорошая команда. С ними было тяжело играть. Есть ли какие-то проблемы с полем? Да. Три недели уже плохое поле. У нас самая хорошая погода, но худшее поле, – цитирует Нобоа "РБ Спорт".
Матч между "Сочи" и "Динамо" открыл собой девятый тур Российской премьер-лиги. Хозяева ("Сочи") добились победы со счётом 2:1. Быстрые голы забили Мелкадзе и Нобоа, единственным мячом в концовке первого тайма ответил Макаров. Во втором тайме команды отличиться не смогли. В послематчевом интервью на качество газона жаловались полузащитник "Динамо" Денис Макаров и защитник "Сочи" Игорь Юрганов. Следующие свои два матча "Сочи" проведёт также дома – против "Торпедо" в Кубке России и с "Факелом" в рамках десятого тура РПЛ.
Полузащитник "Сочи" Нобоа: у нас самая хорошая погода, но худшее поле
Эквадорский игрок "Сочи" Кристиан Нобоа раскритиковал качество газона на домашнем стадионе команды "Фишт".
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