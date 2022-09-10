"Ульянов не покидал должность генерального директора "Химок". Все будет решать совет учредителей", — сказал Терюшков "СЭ".
Напомним, ранее Ульянов сообщил, что в "Химках" начался процесс передачи дел – функционер покинет пост генерального директора подмосковного коллектива.
Сегодня "Химки" сыграли вничью с "Крыльями Советов" и прервали серию из пяти поражений – 0:0.
"Химки": Ульянов не покидал должность генерального директора клуба
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал заявление Дмитрия Ульянова об уходе с поста генерального директора клуба.
Фото: ТАСС