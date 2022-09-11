"Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, и ЦСКА бы нас догонял, а судьи убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?" - приводит слова Сорокина "Чемпионат".
Напомним, встреча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" закончилась разгромной победой "армейцев" (4:1). Арбитр встречи Сергей Иванов назначил три одиннадцатиметровых в ворота гостей, каждый из которых был реализован.
Сегодня генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб будет инициировать расследование по итогам матча с ЦСКА. Возможно, что к делу будут привлечены правоохранительные органы.
Защитник "Краснодара" Сорокин: все пенальти в матче с ЦСКА по делу. Мы не наиграли на победу, выглядели плохо
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин поделился мнением о пенальти, которые были назначены в ворота "быков" в матче с ЦСКА (1:4).
Фото: РПЛ