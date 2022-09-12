В КДК РФС рассказали, какие вопросы обсудят на ближайшем собрании

"Это три выхода за пределы технической зоны: Валерий Карпин — главный тренер "Ростова", Славиша Йоканович — главный тренер "Динамо" и Дмитрий Пятибратов — исполняющий обязанности главного тренера "Факела".
Также на основании материалов СМИ мы включили в повестку дня рассмотрения вопроса оскорбительного поведения Кордобы из "Краснодара" в отношении официальных лиц матча", — сказал Григорьянц "СЭ".
Напомним, "Краснодар" в минувшие выходные на выезде сыграл с ЦСКА – сильнее оказались подопечные Владимира Федотова (1:4). В ворота южан главный арбитр поединка Сергей Иванов назначил 3 пенальти, которые реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. В добавленное время форвард красно-синих Адольфо Гайч забил четвертый мяч.
По итогам 9-ти туров в чемпионате России лидирует "Зенит" - питерцы набрали 23 очка. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых являются "армейцы" набравшие 20 баллов. Замыкает первую тройку "Ростов" с 19-ю очками в активе – вчера подопечные Валерия Карпина обыграли "Спартак" (4:2).
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Фото: РПЛ