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Шикунов: Юран принес бы "Спартаку" намного больше пользы, чем Абаскаль. Он сильнее и опытнее

Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о том, что Сергей Юран мог возглавить красно-белых вместо Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Химки"
"Думаю, что сейчас об говорить смысла нет, так как у команды есть тренер. Но точно уверен, что Юран принес бы намного больше пользы, чем Абаскаль, он сильнее и опытнее. Первые матчи Абаскаль вытягивал чисто на эмоциях, и все подхватили эту эйфорию. А затем, когда пошли сильные соперники, то все куда-то испарилось", - цитирует Шикунова "РБ Спорт".

Напомним, ранее Сергей Юран заявил, что встречался с бывшим спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани перед тем, как красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля. В начале нового сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев.

"Спартак" под руководством Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 16 набранных очков. В последних двух турах москвичи уступили "Зениту" (1:2) и "Ростову" (2:4). В ближайшем матче красно-белые сыграют с "Факелом" в Кубке России.


Шикунов Юран Абаскаль
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