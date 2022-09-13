"Думаю, что сейчас об говорить смысла нет, так как у команды есть тренер. Но точно уверен, что Юран принес бы намного больше пользы, чем Абаскаль, он сильнее и опытнее. Первые матчи Абаскаль вытягивал чисто на эмоциях, и все подхватили эту эйфорию. А затем, когда пошли сильные соперники, то все куда-то испарилось", - цитирует Шикунова "РБ Спорт".
Напомним, ранее Сергей Юран заявил, что встречался с бывшим спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани перед тем, как красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля. В начале нового сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев.
"Спартак" под руководством Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 16 набранных очков. В последних двух турах москвичи уступили "Зениту" (1:2) и "Ростову" (2:4). В ближайшем матче красно-белые сыграют с "Факелом" в Кубке России.
Шикунов: Юран принес бы "Спартаку" намного больше пользы, чем Абаскаль. Он сильнее и опытнее
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о том, что Сергей Юран мог возглавить красно-белых вместо Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Химки"