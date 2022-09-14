"Конкуренция — это нормально. Я ее не боюсь. Переход в "Локо" — шаг вперед? "Локомотив" — топ-клуб России. Мой переход в "Локо" — по-любому шаг вперед", - цитирует Кузьмичева Sport24.
Напомним, "Локомотив" объявил о переходе Кузьмичева в конце летнего трансферного окна. Защитник подписал с "железнодорожниками" контракт до конца сезона 2025/26. Он дебютировал за новую команду в матче против "Краснодара" в Кубке России (2:2; 5:3 по пенальти).
Ранее Кузьмичев выступал за "Урал". Кроме того, в его активе два матча за молодежную сборную России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузьмичева в 800 тысяч евро. В этом году ему исполняется 22 года.
Кузьмичев: "Локомотив" — топ-клуб России. Мой переход — по любому шаг вперед
Новичок "Локомотива" Иван Кузьмичев высказался о переходе в
Фото: ФК "Локомотив"