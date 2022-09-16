- Как мне версия "Спартака" Абаскаля? Стала сильнее и интереснее, больше атакующей игры. Здорово действуют в прессинге. Нам точно было тяжело. При подготовке разбирали их прессинг, много говорили о том, что надо быть внимательными с Соболевым, который хорошо наверху играет. "Спартак" никогда глубоко не садится. Но ничего не удивило: к чему готовились, то и вышло, - приводит слова Комличенко "Чемпионат".
Матч 9 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился волевой победой хозяев поля со счетом 4:2. На гол атакующего полузащитника Квинси Промеса в середине первого тайма желто-синие ответили точными ударами нападающего Дмитрия Полоза и полузащитника Даниила Уткина до перерыва, а также голом центрфорварда Николая Комличенко и вторым мячом Полоза с пенальти во втором тайме. От крупного поражения красно-белым позволил уйти точный удар головой в исполнении нападающего Александра Соболева.
Комличенко: в "Спартаке" ничего не удивило - к чему "Ростов" готовился, то и вышло
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал игру московского "Спартака" в матче 9 тура РПЛ (4:2).
Фото: ФК "Ростов"