- Наша связь перерастает в ментальную. Он знает, как действую я, я - как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач. В моменте с голом в ворота "Спартака" Утя мне конфету отдал - пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил. Даня Де Брёйне дал. Я чувствовал, что он может отдать, поэтому остался на линии офсайда, - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко забил в 9 матчах Российской премьер-лиги текущего сезона 5 голов, 4 из них - после результативных передач полузащитника Даниила Уткина. В домашней встрече 9 тура чемпионата России с московским "Спартаком" (4:2) третий гол желто-синих также был забит Комличенко с передачи Уткина, который перехватил неудачную передачу находившегося под прессингом со стороны Романа Тугарева Мацея Рыбуса и в касание выполнил разрезающий пас низом на Николая.
Комличенко - о своем голе "Спартаку": Уткин мне конфету отдал - пас уровня Лиги чемпионов. Даня Де Брёйне
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал о своем взаимодействии с полузащитником Даниилом Уткиным.
Фото: ФК "Ростов"