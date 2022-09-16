"Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в "Зените". Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за "Остин" в МЛС, можно сказать, что тренер "Зенита" не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, Себастьян Дриусси с 2017 по 2021 год выступал за "Зенит". Летом прошлого года он перебрался в "Остин", выступающий в американской МЛС. С того момента аргентинец провел 49 матчей за новый клуб, в которых забил 25 мячей и отдал 9 результативных передач. Примечательно, что те же 25 мячей Дриусси забил за "Зенит", но за 138 матчей.
Агент Дриусси: Семак неправильно использовал Себастьяна в "Зените". Он не смог раскрыть его лучшие качества
Агент Эрнан Берман, представляющий интересы форварда "Остина" Себастьяна Дриусси, поделился мнением о том, почему его клиент не стал одним из лидеров "Зенита".
Фото: ФК "Остин"