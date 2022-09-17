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Добровинский: Федун в "Спартаке" делал, что мог, – зря все на него гнали

Юрист Александр Добровинский высказался о ситуации с дисквалификацией форварда Бальде Кейта за нарушение антидопинговых правил.
Фото: РИА Новости
"Ситуация с Кейта Бальде? Допинг — такая вещь нехорошая. Такого бы не было с Федуном? Ну почему нет? … Мне кажется, зря все гнали на Федуна. Человек вкладывал свои деньги, делал, что мог… "Спартак" — хорошая команда, должна какое-то место занять в шестерке", - цитирует юриста "СЭ".

Напомним, сегодня в "Спартаке" объявили, что Бальде из-за дисквалификации пропустит матчи красно-белых до 5 декабря. Наказание связано с нарушением процедуры допинг-контроля, когда сенегалец защищал цвета "Кальяри". По информации СМИ, московский клуб может отказаться платить Бальде зарплату в период действия его отстранения.

Бальде перешел в "Спартак" на правах свободного агента этим летом. До этого он выступал в составе "Кальяри".


Спартак Бальде Федун
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