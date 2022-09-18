"Я считаю, что он сыграл добротно, никаких вопросов к нему… Заменит ли Бегич полноценно Кузьмичёва? Он у нас и так на замене сидел в последнее время, мы его не ставили. Его агент и "Локомотив" считают, что он – суперфутболист, дай бог, чтобы у него получилось. Но Бегич опытнее, и я считаю, что он интереснее смотрится", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Урал" объявил о подписании контракта с Бегичем 8 сентября. Хорватский защитник дебютировал в составе "шмелей" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата". Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.
"Урал" после 10-ти матчей имеет в активе 4 очка и располагается в зоне прямого вылета – на 15-м месте в таблице национального чемпионата. В 11-м туре подопечные Виктора Гончаренко в гостях встретятся с "Локомотивом" - поединок запланирован на 2 октября.
"Агент Ивана считает, что он – суперфутболист". В "Урале" сравнили Кузьмичева и Бегича
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о первом матче защитника Сильвие Бегича в составе екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Урал"