"Не показалось ли, что "Локомотив" слабый? Почему слабый? Провели хороший матч с сильным соперником. Было нелегко играть, но мы победили. Считаю, что очень достойно сыграли", - цитирует футболиста "Чемпионат".
В 10-м туре чемпионата России состоялось московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом". Красно-белые одержали минимальную победу – 1:0. Единственный гол на свой счет записал форвард "Спартака" Александр Соболев, ассистировал ему Даниил Пруцев.
Хлусевич: "Локомотив" слабый? Провели хороший матч с сильным соперником, играть было нелегко
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич поделился эмоциями от победы над "Локомотивом" в 10-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"