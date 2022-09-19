"Илья получил травму из-за перегрузки на предсезонке. Но он справился с проблемами, которые возникли в начале сезона, вернулся на поле. Я думаю, что через три недели он будет в оптимальных кондициях. Он провел отличную игру с ЦСКА, вся команда билась… Подождите еще 3-4 матча и увидите Кутепова в его лучшей форме", - цитирует агента "РБ Спорт".
Илья Кутепов на правах свободного агента пополнил состав "Торпедо" этим летом. На протяжении предыдущих 10-ти сезонов 29-летний защитник являлся футболистом московского "Спартака". После окончания минувшей кампании у игрока истек срок действия контракта со столичным коллективом – стороны приняли решение не продлевать соглашение.
Кутепов вышел на поле в четырех матчах "автозаводцев" в Российской Премьер-лиге и не отличился результативными действиями.
Агент Кутепова: подождите еще 3-4 матча – увидите Илью в его лучшей форме
Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника "Торпедо" Ильи Кутепова, высказался о физической форме футболиста.
Фото: ФК "Торпедо"