"Информация о том, что и.о спортивного директора является Георгий Менжинский - это ложная информация. Ее распространил господин Гурцкая со ссылкой на бывшего президента нашего клуба (Дениса Маслова - прим. Rusfootball.info).
В клубе сейчас нет спортивного директора. Георгий Сергеевич - руководитель проекта "Торпедо?2". Он остается на этой позиции", - приводит слова Ходоровского Матч ТВ.
"Торпедо" в минувшие выходные одержало первую победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после возвращение в высший дивизион российского футбола. "Автозаводцы" в "Лужниках" обыграли ЦСКА (1:0). В таблице чемпионата России столичный клуб занимает последнее, 16-е, место, имея в своем активе 4 очка. Столько же баллов набрал и "Урал", екатеринбургский клуб выше по дополнительным показателям.
2 октября "Торпедо" в гостях сыграет в гостях с "Факелом".
В "Торпедо" опровергли назначение 23-летнего сына председателя совдира клуба на должность спортдиректора
Член совета директоров "Торпедо" Борис Ходоровский опроверг слухи, что клуб назначил на должность и.о. спортдиректора 23-летнего Георгия Менжинского - сына председателя совдира Сергея Менжинского.
Фото: ФК "Торпедо"