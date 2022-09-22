"Мартинс может покинуть Россию? Нет. Он прекрасно себя чувствует в "Спартаке", все хорошо", — цитирует агента "СЭ".
Мартинс на правах аренды перешел в "Спартак" из швейцарского клуба "Янг Бойз" минувшей зимой. Летом столичный коллектив договорился о полноценном трансфере хавбека из Люксембурга.
25-летний футболист вышел на поле в 8-ми матчах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги, забил гол и отдал две результативные передачи.
Агент Мартинса рассказал, может ли футболист "Спартака" покинуть Россию
Агент полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса Александр Боннефон высказался о будущем футболиста в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"