"… Вспоминается стишок: телега старая, колеса гнутые, а нам все... Ну и дальше по тексту. Вот это про сегодняшний "Локомотив". Не понимаю, чем Лоськов и Пашинин хуже немецкого чудовища, которое сейчас тренирует команду. Где его откопали?!" - цитирует Соломатина "СЭ".
"Локомотив" занимает 12-е место в таблице Российской Премьер-лиге, набрав в 10-ти матчах 9 очков. В минувшие выходные подопечные Йозефа Циннбауэра потерпели поражение от "Спартака" (0:1). В рамках 11-го тура национального первенства "железнодорожники" на своем поле примут "Урал", матч пройдет 2 октября.
Соломатин – о "Локомотиве": не понимаю, чем Лоськов и Пашинин хуже немецкого чудовища
Экс-футболист "Локомотива" Андрей Соломатин высказался о ситуации в столичном коллективе.
Фото: ФК "Локомотив"