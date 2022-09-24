В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
"К нам не приходили ни к кому. Не могу сказать, я сейчас не в городе, я в другом регионе. Мне бы доложили, но, видимо, ничего не было, раз никто ничего не сказал", - цитирует Иванова РБ Спорт.
Ранее в СМИ появилась информация, что повестки получили несколько сотрудников Российского футбольного союза (РФС). Также под угрозой срыва матч любительского клуба "СтавропольАгроСоюз" в Кубке России - некоторые игроки команды получили повестки.
"Урал" в таблице Российской Премьер-лиге (РПЛ) занимает 15-е место, набрав в 10 матчах 4 очка. 1 октября "шмели" в гостях сыграют с "Локомотивом".
"К нам не приходили ни к кому". Иванов ответил на вопрос о повестках в "Урале"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, коснулись ли мобилизационные мероприятия футболистов екатеринбургской команды.
Фото: ФК "Урал"