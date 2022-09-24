Во время трансляции игры 2-го тура Медиалиги "1X Fight Nights" - "Эгриси" в эфир попали слова Мостового о Писареве, которого он назвал "аферистом".
По словам Мостового, он не знал, что его слова записываются.
"Жалею ли я о сказанном? А о чем жалеть, что в этом такого, что я сказал. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит… Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все", - цитирует Мостового Матч ТВ.
Николай Писарев был назначен главным тренером "Химок" 10 августа. 2 сентября стало известно, что Писарева на этом посту сменил Спартак Гогниев.
В августе Александр Мостовой был назначен главным тренером клуба Медиалиги Fight Nights. Сегодня эта команда обыграла "Эгриси" (1:0). Это вторая подряд победа Fight Nights на старте Медиалиги.
"В горячке можно сказать все что угодно". Мостовой - о своих словах в адрес Писарева
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему негативно высказался в адрес тренера сборной России Николая Писарева.
Фото: Чемпионат