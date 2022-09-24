Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
0 - 5 0 5
УкраинаЗавершен
Словения
2 - 1 2 1
НорвегияЗавершен
Северная Ирландия
2 - 1 2 1
КосовоЗавершен
Чехия
0 - 4 0 4
ПортугалияЗавершен
Сербия
4 - 1 4 1
ШвецияЗавершен
Испания
1 - 2 1 2
ШвейцарияЗавершен
Израиль
2 - 1 2 1
АлбанияЗавершен
Кипр
1 - 0 1 0
ГрецияЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
ИрландияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Киргизия
1 - 2 1 2
РоссияЗавершен
Сделать ставку

"В горячке можно сказать все что угодно". Мостовой - о своих словах в адрес Писарева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему негативно высказался в адрес тренера сборной России Николая Писарева.
Фото: Чемпионат
Во время трансляции игры 2-го тура Медиалиги "1X Fight Nights" - "Эгриси" в эфир попали слова Мостового о Писареве, которого он назвал "аферистом".

По словам Мостового, он не знал, что его слова записываются.

"Жалею ли я о сказанном? А о чем жалеть, что в этом такого, что я сказал. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит… Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все", - цитирует Мостового Матч ТВ.

Николай Писарев был назначен главным тренером "Химок" 10 августа. 2 сентября стало известно, что Писарева на этом посту сменил Спартак Гогниев.

В августе Александр Мостовой был назначен главным тренером клуба Медиалиги Fight Nights. Сегодня эта команда обыграла "Эгриси" (1:0). Это вторая подряд победа Fight Nights на старте Медиалиги.


Мостовой Сборная России Писарев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Дюков: самое важное, что российские команды вернулись к проведению международных матчей
Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в матче Лиги наций
Испания на своем поле уступила Швейцарии в Лиге наций
Андрей Мостовой - о матче с Киргизией: поле тяжелое. По нему видно, что папоротники там растут
Федун оценил игру сборной России в матче с Киргизией
"В горячке можно сказать все что угодно". Мостовой - о своих словах в адрес Писарева 1
Криштиану Роналду разбили лицо в матче Лиги наций против Чехии
"Дальше - больше". Круговой после дебютной игры за сборную России 1
Петржела: у игроков нет мотивации выступать за сборную России 2
Кечинов: сборная России с Киргизией показала посредственную игру. Победили, но без какого-то запаса прочности эксклюзив
"На кого там смотреть? На Писарева - этого афериста?" В эфир попал разговор Александра Мостового о сборной России 4
Сенников - о победе над Киргизией: от сборной России хотелось большего эксклюзив
"Позорище полное". Ловчев раскритиковал игру сборной России с Киргизией 9
Червиченко: сборную Киргизии надо более уверенно обыгрывать 1 эксклюзив
Осинькин: сборная нам точно нужна
Сборные России и Киргизии должны провести еще один матч в 2023 году
Хомуха - о победе над Киргизией: такие матчи в любом случае нужно проводить, чтобы не терять связь с другими странами эксклюзив
Карпин: никак не смотрю на возможный переход в Азиатскую конфедерацию. Предпочитаю не забивать себе голову
Карпин: если бы отыграли 6:0, то говорили бы - кого вы обыграли? Критики были, есть и будут 1
Защитник сборной Киргизии: эта сборная России не сыграла бы достойно на ЧМ 7
Гол Уткина принес сборной России победу над Киргизией 14
Орлов: грустно смотреть на игру сборной России. Киргизы больше стараются и хотят победить 3
5 игроков дебютировали за сборную России во втором тайме матча с Киргизией 1
Сборная Украины разгромила Армению в Лиге наций
Сборная России играет вничью с Киргизией после 1 тайма. Соболев реализовал пенальти
"Есть вопросы. В первом матче взаимодействия были лучше". Галактионов - после победы молодежки над Казахстаном
Источник: капитан сборной Сербии отказался носить капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ и Украины на ЧМ-2022 14
"Босния находится под давлением". В РФС прокомментировали возможную отмену товарищеского матча сборной России
Агент Тюкавина - об игре за "Динамо": трудно использовать шанс, выходя на 5 минут 1
Егор Пруцев: это правда, что меня хотели ЦСКА и "Спартак". Отказался, потому что хотел уехать в Европу 1
Все новости
-