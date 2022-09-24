– На самом деле, тренер хороший, требовательный, но дело там не только в тренерском штабе, а еще и в игроках. В нас дело тоже: кто-то не добегает, кто-то не выполняет. Если взять последний матч со "Спартаком", посмотрите – четыре нападающих... Обороняться вшестером очень тяжело против восьмерых. Посмотрим, думаю, тренер провел с ними работу и донесет до них, что так играть нельзя, – цитирует Баринова "СЭ".
По итогам десяти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает двенадцатую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в собственном активе девять очков. В предыдущем туре команда Йозефа Циннбауэра на выезде уступила "Спартаку" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий красно-белых Александр Соболев. Случилось это в первом тайме. Баринов отлучался из команды на учебно-методические сборы национальной команды и товарищескую игру с Киргизией, а сейчас возвращается в расположение клуба.
Баринов – о неудачах "Локомотива": дело не только в тренерском штабе
Полузащитник и капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что думает о главном тренере команды Йозефе Циннбауэре.
Фото: Чемпионат.com