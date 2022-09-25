"У нас даже состоялся с ним небольшой разговор. Но так получилось, что позиция центрального полузащитника на тот момент у нас была укомплектована. А так я, конечно, понимаю уровень его мастерства и возможность передать молодым футболистам молодой опыт. Не получилось у нас еще раз воссоединиться", - приводит слова Осинькина "СЭ".
Напомним, Алан Дзагоев в конце прошлого года покинул ЦСКА. Полузащитник выступал за "армейцев" с 2008 года. В начале сентября о подписании контракта с Дзагоевым объявил "Рубин", выступающий в Первой лиге. С того момента экс-игрок сборной России провел три матча в составе казанцев, в которых забил один гол. Его соглашение с клубом рассчитано до лета следующего года. В этом году ему исполнилось 32 года.
Осинькин признался, что говорил с Дзагоевым о возможном переходе в "Крылья"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о разговоре с Аланом Дзагоевым на предмет перехода в самарский клуб.
Фото: ФК "Рубин"