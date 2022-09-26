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Кобелев: на данный момент у "Зенита" нет слабых сторон. У Семака два абсолютно лучших состава в РПЛ

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил игру и перспективы "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
– На данный момент, мне кажется, что у "Зенита" нет слабых сторон. Мы видим, что травма того же Клаудиньо не повлияла на их результаты. Вместо него на поле выходят Мостовой, Ерохин, Сутормин, Мантуан и спокойно заменяют бразильца. Именно это главный козырь "Зенита" – у Семака два абсолютно лучших состава в РПЛ. У него хватает футболистов, которых он может бросить в бой со скамейки без потери качества, – приводит слова Кобелева "Спорт уик-энд".

По итогам десяти сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 26 очков и опережает "Ростов", идущим вторым, на четыре очка. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ростовским уже в ближайшем туре, в рамках одиннадцатого тура. Игра состоится 2 октября, в 16:30 по московскому времени. В чемпионате "Зенит" идет без поражений. Единственный раз команда уступила в гостевом матче группового этапа Кубка России с "Крыльями Советов" (0:2). Клаудиньо в той встрече вернулся после повреждения и удалился во втором тайме.


Кобелев Семак Зенит
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