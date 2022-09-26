"Гильерме полностью восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений. Решение о его включении в заявку на ближайший матч Кубка России будет приниматься тренерским штабом в день матча", — цитирует ТАСС заявление клубной пресс-службы.
Гильерме получил повреждение в матче Кубка России против "Пари Нижнего Новгорода" (0:2) и не смог продолжить встречу – его заменили в первом тайме. Позднее у голкипера диагностировали травму длинной приводящей мышцы, на восстановление могло уйти до 5 недель.
Гильерме ни сыграл за "Локомотив" ни одного матча в новом сезоне Российской Премьер-лиги.
Гильерме может сыграть за "Локомотив" в матче с "Химками". Он восстановился после травмы
В "Локомотиве" сообщили, что вратарь Маринато Гильерме восстановился после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"