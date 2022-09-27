"Я думаю, что это неправильное назначение. Не ко времени и не по теме. Ужасно все, что творится в "Локомотиве". Зачем еще один иностранный специалист? Этот не справляется, еще второго? … Но ничего хорошего от этого не жду", — цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Давидс может войти в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра. Сообщалось, что сам южноафриканский специалист уже дал согласие на подписание контракта, в скором времени он может быть представлен официально.
"Локомотив" имеет в активе 9 очков после 10-ти туров Российской Премьер-лиги и находится на 12-м месте в чемпионате.
Смородская: ужасно все, что творится в "Локомотиве", назначение Давидса не ко времени и не по теме
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о вероятности назначения Фадлу Давидса помощником главного тренера москвичей Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"