– Хочу выучить иностранный язык, потому что напрягает момент, что не могу пообщаться нормально с партнерами и тренерами. Если говорить об отношениях с Деяном Ловреном, их почти нет. Я не говорю на английском, а он очень плохо говорит на русском. Рабочий подсказ. Общения за пределами поля нет, – рассказал Чистяков в интервью на YouTube-канале футбольного клуба "Зенит".
Деян Ловрен, как и перешедший из "Сочи" Родригао, является на данный момент конкурентом за место в основном составе, которую Дмитрий проигрывает. Чистяков в текущем сезоне принял участие в двух играх Российской премьер-лиги, двух матчах Кубка России и одной встрече Суперкубка России. Результативными действиями 28-летний российский защитник не отметился. Следующий свой матч "Зенит" проведет завтра, 29 августа, в Кубке России – на выезде с московским "Спартаком".
Чистяков сообщил о желании выучить английский и отсутствии отношений с Ловреном
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился желанием выучить английский язык и рассказал о взаимодействии с хорватским игроком Деяном Ловреном.
Фото: ФК "Зенит"