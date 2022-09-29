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Семин: у "Спартака" сегодня 50% на победу над "Зенитом"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы "Спартака" в матче Кубка России против "Зенита".
Фото: "СЭ"
– У "Спартака" есть шансы на победу против "Зенита", это же Кубок России, мы всегда ждем неожиданные результаты в данном турнире. Шанс красно-белых на на победу – 50 процентов, как и у "Зенита", – приводит слова Семина "РБ Спорт".

"Спартак" примет на своем поле "Зенит" сегодня, в 20:30 по московскому времени. Их встреча пройдет в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Красно-белые лидируют в своей группе, где помимо "Зенита" есть и "Факел" с "Крыльями Советов". Их предыдущая очная встреча в РПЛ закончилась гостевой победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.


Кубок России Спартак Зенит Семин
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