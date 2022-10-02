– "Ростов" в первом тайме делал, что хотел, разыгрывал мяч. Повлияла на игру замена, когда выпустили Кузяева. Несмотря на невысокий темп игры, футболисты "Ростова" устали, стал сказываться класс, который у "Зенита" выше. Он его и реализовал. "Зенит" во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики "Спартака" могут быть не согласны. Проиграть чемпионство "Зенит" может только сам себе, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" принимал на своем поле "Ростов" в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Команды подходили к этой игре, занимая первое и второе места. Первым забил "Зенит" – отличился Малком, после чего счет сравнял Комличенко. Хозяева сделали ряд замен, в том числе выпустив поменяв Мостового на Кузяева, и забили еще два мяча. Победный гол на счету Вендела, третий – Далера Кузяева. "Зенит" укрепился на первом месте, "Ростов" сдвинулся на третье, ЦСКА переместился на второе. "Спартак" после вчерашней победы над "Пари НН" занимает четвертую строчку.
Аршавин: "Зенит" во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики "Спартака" могут быть не согласны
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу "Зенита" над "Ростовом" и рассказал о шансах петербуржцев на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"