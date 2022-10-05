– У меня вопрос – почему Зобнин не поехал в сборную, а в клубе играет в каждом матче? Видимо, человек, который зарабатывает в клубе около 4 миллионов, не считает нужным для себя выступать за сборную. Почему Роман не соизволит поехать в национальную команду? Судя по тому, что он играл и в Кубке, и в чемпионате, – травмой там и не пахнет. Получается, что люди, которые получают в стране огромные деньги, не играют за сборную страны, – цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Перед началом учебно-методических сборов национальной команды её главный тренер Валерий Карпин сообщал, что общался с Романом Зобниным. По итогам этого разговора и по медицинским соображениям было принято решение остаться в расположении клуба. 28-летний полузащитник красно-белых принял участие в пятнадцати играх текущего сезона с учетом РПЛ, Кубка России и Суперкубка России. В Кубке и Суперкубке результативными действиями не отметился, в чемпионате забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до 30 июня 2024 года.
Червиченко: почему Зобнин не поехал в сборную, а в "Спартаке" играет в каждом матче?
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о неучастии полузащитника красно-белых Романа Зобнина в сборе перед матчем с Киргизией.
Фото: "СЭ"