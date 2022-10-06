Каманцев - о назначении арбитра Казарцева на игру "Спартака": какие ему матчи судить, если не матч 4-й и 11-й команд?

- Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвертой и одиннадцатой команд? - передает слова Каманцева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что главным рефери матча 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов" назначен арбитр Василий Казарцев. В последний раз Казарцев работал на матче "Спартака" в августе 2020 года, обслуживая встречу красно-белых против "Сочи" (2:2) - в этой игре рефери поставил в ворота москвичей 2 пенальти, что привело к скандалу с заявлением владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата. В текущей турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают четвертое место с 22 очками, "Крылья Советов" - одиннадцатое (11 очков).
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение Василия Казарцева главным рефери матча 12 тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"