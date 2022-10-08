- Планирует ли уходить Педриньо после увольнения Цорна и Циннбауэра? У него контракт с клубом. Конечно, он не уйдет, - передает слова Гарсии Sport24.
Ранее стало официально известно, что "Локомотив" покинули спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр, которые были инициаторами приглашения в команду 22-летнего бразильского левого вингера Педриньо (Педро Габриэла). В 6 сыгранных матчах за клуб футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас, при этом все свои голы Педриньо забил в кубковой игре против "Химок" (5:0), оформив покер.
Агент Педриньо - о будущем игрока после увольнения Цорна и Циннбауэра: он не уйдет, у него контракт с "Локомотивом"
Агент атакующего полузащитника "Локомотива" Педриньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал карьерные планы игрока после ухода из клуба Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"