- Я хочу сказать фанатам, что с "Локомотивом" всё будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам. Был ли я удивлен уходу Циннбаэура? Какое-то удивление было, потому что мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать. Знаю ли Юрия Семина? Не знаю, кто это, - передает слова Едвая "РБ Спорт".
В матче 12 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" под руководством немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра потерпел пятое поражение в турнире подряд, разгромно уступив в гостях "Сочи" со счетом 0:4. После игры Циннбауэр, а также спортивный директор красно-зеленых Томас Цорн, были отправлены в отставку. После этого появилась информация, что новым главным тренером "железнодорожников" может стать 75-летний Юрий Семин, трижды приводивший "Локомотив" к чемпионству.
Защитник "Локомотива" Едвай: Юрий Семин? Не знаю, кто это
Центральный защитник "Локомотива" Тин Едвай прокомментировал ситуацию в клубе после увольнения спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Фото: РПЛ