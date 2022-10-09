Напомним, ранее стали известны стартовые составы "Спартака" и "Крыльев Советов" на очную встречу в 12-м туре РПЛ, которая пройдет в Москве. В заявку хозяев поля не попал Михаил Игнатов.
"Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, на этот матч тренерский штаб его решил поберечь", - приводит слова Зеленова Sport24.
В нынешнем сезоне Михаил Игнатов провел 10 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Игнатов пропускает встречу с "Крыльями" из-за небольшого повреждения
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие Михаила Игнатова в заявке на матч с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"