– "Локомотиву" нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет. Нужно сплотить ребят и хорошо поработать во время зимней паузы. Нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами, создать хороший микроклимат внутри, чтобы к "Локомотиву" вернулась былая слава, – цитирует Булыкина "Чемпионат".
Футбольный клуб "Локомотив" после проигранного матча двенадцатого тура РПЛ с "Сочи" (0:4) на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. По итогам двенадцати сыгранных туров "Локомотив" на четырнадцатом месте в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей и находясь в одном очке от зоны вылета. В следующем (тринадцатом) туре "железнодорожники" сыграют с "Торпедо". Встреча состоится 15 октября в "Лужниках". Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
Булыкин: "Локомотиву" нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами, создать хороший микроклимат внутри
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему того, какой тренер нужен московскому "Локомотиву".
Фото: ТАСС