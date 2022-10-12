– Относительно долгов мне сложно что-то сказать. Я в структуру управления никогда не лез. Но знаю, что клуб уже третий сезон играет в Премьер-лиге, клуб с бюджетными источниками, с основным спонсором. Понятно, что периодически возникают кассовые разрывы, но ни разу за это время не было такого, чтобы кому-то в "Химках" не выплатили зарплату или кого-то обделили. Готов ли я дать взаймы кому-то из игроков клуба? Мой жизненный принцип – взаймы никому никогда не давал, но никто никогда и не обращался. Если не хочешь заиметь врагов, не бери в долг и не давай взаймы. И заработные платы игроков в разы выше, чем у депутатов, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков покинул должность члена попечительского совета "Химок". Сами игроки подмосковного клуба в СМИ говорили о наличии задолженности перед ними со стороны руководства. На этой неделе из стана "Химок" пришла еще одна новость – главный тренер команды Спартак Гогниев отстранил от тренировочного процесса трех футболистов: Идову, Тихого и Камышева. "Химки" занимают пятнадцатое (предпоследнее) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков в двенадцати играх. Они находятся в зоне вылета. Подопечные Спартака Гогниева проигрывают в шести матчах подряд: "Уралу" (1:2), ЦСКА (1:2), "Локомотиву" (0:5), "Краснодару" (1:3) и "Пари НН" (1:1 в основное время 5:3 в серии послематчевых пенальти).
Терюшков – о долгах в "Химках": зарплаты игроков в разы выше, чем у депутатов. Мой принцип – взаймы никому не давать
Экс-член попечительского совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о задолженностях в подмосковном клубе.
Фото: ТАСС