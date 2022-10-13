- Не знаю, откуда взяли информацию, что я стану главным тренером "Нижнего Новгорода". Из этого клуба со мной никто не связывался, - передает слова Новикова "СЭ".
Ранее в телеграм-канале "Это футбол, брат!" появилась информация, что главный тренер "Нефтехимика" и экс-наставник "Динамо" Кирилл Новиков сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера "Пари Нижнего Новгорода", в то время как сам наставник "Пари НН" отправится в московский "Локомотив".
Новиков опроверг информацию о своем переходе в "Пари НН"
Главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Кирилл Новиков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Пари Нижний Новгород" на смену Михаилу Галактионову.
Фото: РИА Новости