"Локомотив" пока со мной не связывался. Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что "Локомотив" — топ европейский клуб. Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу", - цитирует тренера "РБ Спорт".
В начале октября стало известно, что Йозеф Циннбауэр покидает должность главного тренера "Локомотива". Также москвичи объявили об отставке спортивного директора Томаса Цорна.
Сегодня пресс-служба "железнодорожников" сообщила об изменениях в составе совета директоров – Александр Плутник ушел с поста председателя, освободившуюся должность занял Юрий Нагорных, ранее работавший директором ОАО "РЖД" по коммуникациям.
Рианчо: "Локомотив" — европейский топ-клуб, который хочет возглавить любой тренер в мире
Фото: "СЭ"