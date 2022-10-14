"Это шикарный выбор, поэтому не удивлён, что они за него боролись. Думаю, сейчас пожинают плоды с места в карьер. Стоило "Спартаку" бороться за такого тренера? Однозначно стоило и "Спартаку", и "Динамо". Насколько я знаю, Федотов был в шорт-листе этих клубов", - цитирует Орещука "Metaratings".
Напомним, Владимир Федотов после окончания предыдущего сезона покинул "Сочи", когда подошел к концу его контракт с клубом. Сообщалось, что на специалиста претендовали ЦСКА, "Спартак" и "Динамо". В итоге он возглавил "армейцев", красно-белые сделали ставку на Гильермо Абаскаля, а бело-голубых теперь тренирует Славиша Йоканович.
Орещук: Федотов - шикарный выбор для ЦСКА. За него стоило бороться "Спартаку" и "Динамо"
Агент Роман Орещук похвалил ЦСКА за назначение Владимира Федотова главным тренером клуба.
Фото: ПФК ЦСКА