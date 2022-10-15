В эти минуты "Динамо" на "ВТБ Арене" принимает "Оренбург" в рамках 13-го тура РПЛ. На 11-й минуте встречи Сергей Паршивлюк открыл счет встречи. Этот гол стал для защитника первым с момента его перехода в "Динамо".
Сергей Паршивлюк выступает за "Динамо" с 2019 года. С того момента он провел 61 игру в составе москвичей. Защитник является воспитанником "Спартака". После ухода из родной команды он также играл за "Анжи" и "Ростов".
Паршивлюк забил первый гол за "Динамо", поразив ворота "Оренбурга"
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк отметился первым голом в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"