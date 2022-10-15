Победу команде Славише Йокановича принесли голы Сергея Паршивлюка, Вячеслава Грулева и Роберто Фернандеса. Благодаря этому результату "Динамо" сумело обойти соперника в турнирной таблице и догнало по очкам "Сочи" и "Ахмат".
Кроме того, бело-голубые сумели прервать 4-х матчевую серию без побед. До этого московская команда проиграла "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:2) и сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и "Оренбургом" в Кубке России (2:2).
"Динамо" прервало 4-х матчевую серию без побед
"Динамо" переиграло "Оренбург" в матче 13-го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"