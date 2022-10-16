Сегодня "Чемпионат" сообщил, что "железнодорожники" договорились о трехлетнем контракте со специалистом и вопрос его прихода в клуб уже решен. Галактионов может возглавить красно-зеленых сейчас или уже зимой, когда завершится первый круг РПЛ.
"Он сегодня на матче, как это может быть правдой? Я удивлен и ничего не могу сказать по этой информации", - цитирует Козунова Metaratings.
Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
Сегодня нижегородский клуб на своем поле сыграет с "Зенитом". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 16:30 мск.
В "Пари НН" удивились информации о согласованном контракте Галактионова с "Локомотивом"
Глава пресс-службы "Пари НН" Сергей Козунов прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Михаил Галактионов согласовал контракт с "Локомотивом".
Фото: РИА Новости